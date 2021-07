Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio con il via libera al Decreto covid proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembreGreen pass dal 6 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti non sarà invece necessario per consumare al bancone anche se al chiuso cambiano i criteri per il cambio colore delle regioni in terapia intensiva il 20 e 30% per diventare zone arancioni al 30 e al 40% per diventare zona rossa questi parametri discoteche chiuse anche per i possessori di Green pass certificato che diventa obbligatorio per accedere a Cinema e Teatri ma aumenta il numero di ...