Torino, 5-1 al Brixen: tutti i marcatori del match (Di sabato 24 luglio 2021) Il Torino ha superato il Brixen in amichevole per 5-1: tutti i marcatori del match che ha visto primeggiare i granata Il Torino ha superato il Brixen in amichevole con un netto 5-1. Buono anche il secondo test per la formazione allenata da Juric, in rete con Verdi, Baselli e Zaza (più due autogol degli altoatesini). Prossimo appuntamento martedì 27 luglio, a Bressanone, contro l’Al Fateh. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Ilha superato ilin amichevole per 5-1:delche ha visto primeggiare i granata Ilha superato ilin amichevole con un netto 5-1. Buono anche il secondo test per la formazione allenata da Juric, in rete con Verdi, Baselli e Zaza (più due autogol degli altoatesini). Prossimo appuntamento martedì 27 luglio, a Bressanone, contro l’Al Fateh. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ChrisLaziale : RT @Napoleonismo: Atalanta 13-0 AlbinoGandino Napoli 12-0 Bassa Anaunia Lazio 11-0 Belluno Torino 11-0 Obermais Roma 10-0 Montecatini Sassu… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Torino: 5-1 al Brixen nella seconda amichevole: (ANSA) - SANTA CRISTINA VALGARDENA, 24 LUG - I car… - Toro_News : ?? | IL COMMENTO Verdi e due autoreti, poi Baselli è Zaza. Ma c’è spazio anche per l’altoatesino Reci - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??#TorinoBrixen termina 5-1 a favore dei ragazzi di #Juric: per i granata a segno #Verdi, #Baselli e #Zaza, oltre ai du… - CorriereGranata : ??#TorinoBrixen termina 5-1 a favore dei ragazzi di #Juric: per i granata a segno #Verdi, #Baselli e #Zaza, oltre ai… -