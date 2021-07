Remuzzi: «I No vax rischiano la vita, ma è inutile cercare di convincerli. Green pass anche nelle scuole» (Di sabato 24 luglio 2021) Mario Draghi, equiparando l’invito a non vaccinarsi a un invito a morire, è stato «tecnicamente ineccepibile». Il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, il professor Giuseppe Remuzzi, in un’intervista al Corriere, fa il quadro della situazione pandemica in Italia. E dice: «Oggi esistono due epidemie: quella dei vaccinati e quella dei non vaccinati. La prima è paragonabile a un’influenza, la seconda è un’infezione potenzialmente letale». A supporto di tale tesi, riporta i dati che arrivano dal Regno Unito: il 20 gennaio, a fronte di 38 mila contagi, i decessi giornalieri registrati sono stati 1.300. Oggi, con la campagna vaccinale a buon punto, con ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Mario Draghi, equiparando l’invito a non vaccinarsi a un invito a morire, è stato «tecnicamente ineccepibile». Il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, il professor Giuseppe, in un’intervista al Corriere, fa il quadro della situazione pandemica in Italia. E dice: «Oggi esistono due epidemie: quella dei vaccinati e quella dei non vaccinati. La prima è paragonabile a un’influenza, la seconda è un’infezione potenzialmente letale». A supporto di tale tesi, riporta i dati che arrivano dal Regno Unito: il 20 gennaio, a fronte di 38 mila contagi, i decessi giornalieri registrati sono stati 1.300. Oggi, con la campagna vaccinale a buon punto, con ...

