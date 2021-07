Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Abbiamo cominciato con il piede giusto questa Olimpiade”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) Grande soddisfazione per, nuotatore azzurro che ha conquistato l’accesso alle semifinali dei 100 metri rana uomini alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nativo di Varese infatti ha ottenuto la seconda posizione nella sua batteria, la settima, registrando il quarto tempo assoluto del lotto con 58?68. Una gara eseguita con tranquillità quella dell’azzurro, come confermato da lui stesso ai microfoni di RAI Sport qualche istante dopo la prova: “È andata come volevo, non volevo strafare già oggi, è stata una gara più controllata, di cervello, rispetto magari a quelle fatte precedentemente. Sono molto contento; ora andrò a guardare meglio i ...