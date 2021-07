Milan-Modena, segui con noi la diretta testuale | LIVE NEWS (Di sabato 24 luglio 2021) Manca poco alla seconda amichevole stagionale, Milan-Modena. segui con noi la diretta del match a Milanello, previsto alle 17. Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Manca poco alla seconda amichevole stagionale,con noi ladel match aello, previsto alle 17.

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - acmilan : Another Saturday of football awaits us: #MilanModena at Milanello ? Un altro sabato di calcio ci aspetta ? A Milan… - AntoVitiello : Ufficiale Milan-Modena a Milanello il 24 luglio - sportli26181512 : Milan-Modena, LIVE alle 17: Brahim Diaz titolare con la 10 sulle spalle: Dopo l'ottimo 6-0 contro la Pro-Sesto, il… - AlexDoni_ : RT @ncorrasco: Mi chiedo per quale misterioso motivo l'Inter abbia inventato la formula 'allenamento congiunto'. Inter-Pergolettese è una p… -