Luigi Samele è medaglia d'argento: «Un bel regalo di compleanno» (Di sabato 24 luglio 2021) È targata scherma (e forse non a caso, dato che da sempre rappresenta la disciplina olimpionica più prolifica per i medaglieri italiani) il primo metallo azzurro alle Olimpiadi di... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 luglio 2021) È targata scherma (e forse non a caso, dato che da sempre rappresenta la disciplina olimpionica più prolifica per i medaglieri italiani) il primo metallo azzurro alle Olimpiadi di...

Advertising

ItaliaTeam_it : GIGI SEI MEDAGLIA D'ARGENTOOOOO! ?? Primo podio #ItaliaTeam a #Tokyo2020 con Luigi Samele nella sciabola!… - Coninews : LA PRIMA MEDAGLIA È DI GIGIIII! ?? I Giochi di #Tokyo2020 dell'#ItaliaTeam si aprono con l'ARGENTO di Luigi #Samele… - Coninews : SAMELE IN FINALE! ALTRA MEDAGLIA IN ARRIVOOOO! Lo sciabolatore #ItaliaTeam Luigi Samele supera il sudcoreano Kim… - vipdietroloshow : Bravi Vito Dell'Aquila e Luigi Samele!!!??#vitodellaquila #luigisamele #tokyo2020 #TokyoOlympics #TokyoOlympics2021… - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: PRIME GIOIE DA TOKYO! ?????? ?? Vito Dell'Aquila (Taekwondo, -58 kg) ?? ?? Luigi Samele (Scherma, sciabola)?? Quanti like per… -