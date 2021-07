LIVE – Tokyo 2020, ciclismo: prova in linea femminile (DIRETTA) (Di domenica 25 luglio 2021) La DIRETTA scritta della prova in linea femminile di Tokyo 2020. Si assegnano le prime medaglie del ciclismo femminile, con le olandesi nette favorite della vigilia e l’Italia che rientra tra le principali outsider con Elisa Longo Borghini. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 6:00 FAVORITE prova IN linea PERCORSO E ALTIMETRIA ciclismo A Tokyo 2020: ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Lascritta dellaindi. Si assegnano le prime medaglie del, con le olandesi nette favorite della vigilia e l’Italia che rientra tra le principali outsider con Elisa Longo Borghini. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 6:00 FAVORITEINPERCORSO E ALTIMETRIA: ...

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Eurosport_IT : ?????????? Iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici di Tokyo! ?? Segui la cerimonia d'apertura LIVE su… - fanpage : È MEDAGLIA! ???????? Rimonta al cardiopalma per Samele che in lacrime esulta per la conquista della finale. Forza azzu… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sfida la corazzata olandese - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE – Italia-Sudafrica Tokyo 2020: pallanuoto. RISULTATO in DIRETTA - #Italia-Sudafrica #Tokyo #2020: -