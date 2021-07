LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vito Dell’Aquila in finale per l’oro, orario e programma (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orario E programma finale Dell’Aquila-JENDOUBI 10.05 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.00 per i ripescaggi, cui faranno seguito finale per il bronzo e, soprattutto, quella per l’oro! A più tardi! 10.04 La finale di Vito Dell’Aquila inizierà alle 21.45 locali, le 14.45 in Italia! 10.02 In finale il giovane azzurro affronterà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, che a sorpresa ha eliminato il sudcoreano Jun Jang. 10.00 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-JENDOUBI 10.05 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.00 per i ripescaggi, cui faranno seguitoper il bronzo e, soprattutto, quella per! A più tardi! 10.04 Ladiinizierà alle 21.45 locali, le 14.45 in Italia! 10.02 Inil giovane azzurro affronterà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, che a sorpresa ha eliminato il sudcoreano Jun Jang. 10.00 ...

