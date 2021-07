Advertising

psb_original : Le amichevoli del weekend - Il Brescia cade col Renate, il Legnago ferma il Lecce. 1-1 tra Pisa e Cremonese #SerieB - CalcioWebPuglia : Lecce-Legnago 0-0: nulla cambia - CalcioWebPuglia : U.S. Lecce: Intervista a mister Baroni post Lecce - Legnago - sportli26181512 : Lecce-Legnago 0-0: nulla cambia: La sfida si è conclusa a reti bianche - Leccezionaleit : Baroni: “Il calendario? Pensiamoci giornata per giornata”. L'allenatore del Lecce commenta il pareggio contro il Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Legnago

Tra questi c'è Fabio Lucioni, centrale difensivo e capitano delquest'anno durante il quale ... Link Sponsorizzato Nell'ultima amichevole con il, Lucioni ha fatto coppia con il neo ...- Il neo -di Marco Baroni continua in quel di Folgaria la preparazione pre - campionato e sabato pomeriggio è stata già archiviata la terza amichevole estiva con il, squadra di serie C, terminata ...Alla vigilia della partenza del Legnago per il ritiro di Montagnaga di Pinè (Tn), dove la squadra rimarrà dal 26 luglio al 7 agosto, abbiamo chiesto all’allenatore Giovanni Colella di fare il punto su ...La terza amichevole precampionato del Lecce finisce 0-0. Un pareggio senza gol all’attivo, il primo della stagione. Non a caso, il Legnago dell’ex Stefano Salvi gioca in serie C e ...