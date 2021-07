In migliaia da nord a sud in piazza contro il green pass (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Diverse migliaia di persone in piazza questo pomeriggio in circa 80 città italiane per manifestare contro il green pass e quella che definiscono "dittatura sanitaria". Proteste non solo nelle grandi città - a Roma in piazza del Popolo, Milano in piazza Fontana, Genova in piazza de Ferrari, Torino in piazza Castello, a Napoli in piazza Dante - e in moltissimi capoluoghi di provincia, ma anche in diversi centri più piccoli come Nizza Monferrato, Saluzzo, Montebelluna, Foligno. "Libertà, libertà" lo slogan urlato ... Leggi su agi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Diversedi persone inquesto pomeriggio in circa 80 città italiane per manifestareile quella che definiscono "dittatura sanitaria". Proteste non solo nelle grandi città - a Roma indel Popolo, Milano inFontana, Genova inde Ferrari, Torino inCastello, a Napoli inDante - e in moltissimi capoluoghi di provincia, ma anche in diversi centri più piccoli come Nizza Monferrato, Saluzzo, Montebelluna, Foligno. "Libertà, libertà" lo slogan urlato ...

Advertising

infosferanews : Oggi manifestazioni in Italia contro il greenpass e le decisioni del Governo Draghi-Speranza. Decine di migliaia di… - Cassuto2Clara : RT @Agenzia_Italia: In migliaia da nord a sud in piazza contro il green pass - Rzc_______ : RT @Agenzia_Italia: In migliaia da nord a sud in piazza contro il green pass - Agenzia_Italia : In migliaia da nord a sud in piazza contro il green pass - sulsitodisimone : In migliaia da nord a sud in piazza contro il green pass -