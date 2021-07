“Grazie Gollo | con te pagine di storia nerazzurra” | l’Atalanta saluta il suo ex portiere

(Di sabato 24 luglio 2021) Bergamo. Pierluigi Gollini è un nuovo calciatore del Tottenham. Ad annunciare l’arrivo daldelclasse 1995, in prestito con diritto di riscatto (che diverrà obbligo al raggiungimento delle 20 presenze) è stata la società londinese. Per Gollini, che lascia Bergamo dopo 4 anni e 112 presenze, si tratta di un ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza con l’Aston Villa nella stagione 2016-17. La società, che ha già acquistato il suo sostituto Juan Musso dall’Udinese, ha voluto ringraziare l’excon un post sui propri canali social:

Pierluigi Gollini è passato ufficialmente al Tottenham. L'Atalanta lo aveva già sostituito acquistando Musso dall'Udinese per venti milioni di euro.????#GrazieGollo pic.twitter.com/YUpYMu7SZS. — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 24, 2021 4 stagioni e mezzo, 112 presenze, 38 clean sheet, 65 vittorie (58%), quarti di @ChampionsLeague 19/20 e ottavi ...