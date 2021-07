Giustizia, Letta “La maggioranza sarà unita sulla riforma” (Di sabato 24 luglio 2021) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Su questo tema in questi giorni siamo all'ultimo miglio di definizione degli aggiustamenti, al termine dei quali si arriverà al voto di fiducia. Sono fiducioso sul fatto che il voto alla fine troverà tutta la maggioranza unita”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, incontrando i giornalisti a Reggio Calabria, in risposta a una domanda sulle modifiche alla riforma della Giustizia proposte dal Movimento 5 Stelle.“L'importante – ha continuato – è che sia un voto che prima della pausa estiva approvi la riforma Cartabia in modo tale da dimostrare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Su questo tema in questi giorni siamo all'ultimo miglio di definizione degli aggiustamenti, al termine dei quali si arriverà al voto di fiducia. Sono fiducioso sul fatto che il voto alla fine troverà tutta la”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, incontrando i giornalisti a Reggio Calabria, in risposta a una domanda sulle modifiche alladellaproposte dal Movimento 5 Stelle.“L'importante – ha continuato – è che sia un voto che prima della pausa estiva approvi laCartabia in modo tale da dimostrare ...

