Federico Zampaglione si sposa, la ex Claudia Gerini reagisce così: “Vado alle nozze ma sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto” (Di sabato 24 luglio 2021) Le nozze di Federico Zampaglione sono ormai dietro l’angolo. Il leader dei Tiromancino 53enne andrà all’altare con l’attrice 39enne Gilda Marra ad Agosto, in Puglia. E al matrimonio ci sarà anche la storica ex di Zampaglione, Claudia Gerini. I due sono stati insieme 12 anni e nel 2009 è nata anche la loro figlia, Linda, ma non si sono mai sposati. I rapporti nella “famiglia allargata”, però, sembrano ottimi, come ha rivelato la stessa Gerini in un’intervista a Gente. “Sono molto felice per lui”, ha detto al settimanale, definendo Gilda una “ragazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Ledisono ormai dietro l’angolo. Il leader dei Tiromancino 53enne andrà all’altare con l’attrice 39enne Gilda Marra ad Agosto, in Puglia. E al matrimonio ci sarà anche la storica ex di. I due sono stati insieme 12 anni e nel 2009 è nata anche la loro figlia, Linda, ma non si sono maiti. I rapporti nella “famiglia allargata”, però, sembrano ottimi, come ha rivelato la stessain un’intervista a Gente. “Sono molto felice per lui”, ha detto al settimanale, definendo Gilda una “ragazza ...

