Covid: in Basilicata 27 tamponi positivi su 800 esaminati (Di sabato 24 luglio 2021) POTENZA - Ventisette degli 800 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche altre 14 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) POTENZA - Ventisette degli 800innelle ultime 24 ore sono risultati: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche altre 14 ...

Advertising

ilMetapontino : Basilicata: 26 contagi su 800 tamponi molecolari - LaGazzettaWeb : Covid: in Basilicata 27 tamponi positivi su 800 esaminati - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: Bollettino #COVID: 12 nuovi casi di variante #Delta in #Basilicata #coronavirus #ioseguotgr @TgrRai - ICaleidoscopio : Covid-19 in Basilicata: online il bollettino odierno - TeleAppula : Covid: in Basilicata 27 tamponi positivi su 800 esaminati -