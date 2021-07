Ci si può inginocchiare alle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) «È permesso», ha detto il CIO, chiarendo uno dei dubbi su quante libertà si possano prendere gli atleti a Tokyo nel manifestare idee e posizioni politiche Leggi su ilpost (Di sabato 24 luglio 2021) «È permesso», ha detto il CIO, chiarendo uno dei dubbi su quante libertà si possano prendere gli atleti a Tokyo nel manifestare idee e posizioni politiche

Olimpiadi 2020 Tokyo, inginocchiarsi è consentito/ 'Non viola il regolamento' Da qui dunque la deroga, perché possiamo chiamarla soltanto così, per evitare guai e polemiche peggiori: ci si può inginocchiare, l'articolo 50 è salvaguardato. Evidentemente però non si potrà farlo ...

Ci si può inginocchiare alle Olimpiadi Il Post Mai visto nessuno dei radical chic andarsi adavanti a quei luoghi di sofferenza e ... Nessunosfiduciare Draghi Ne è convinto il saggista Mauro Suttora, analista del M5s Nessuno ha la ...Da qui dunque la deroga, perché possiamo chiamarla soltanto così, per evitare guai e polemiche peggiori: ci si, l'articolo 50 è salvaguardato. Evidentemente però non si potrà farlo ...