Ceccarello, che beffa: la finale sfuma all'ultimo tiro (Di sabato 24 luglio 2021) Ceccarello, che beffa: manca la finale della carabina 10 metri all'ultimo tiroLa 18enne romagnola paga l'emozione nel momento decisivo: non ci saranno azzurre per la medaglia Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

