Assessore “sceriffo” di Voghera spara e uccide un 39enne | spunta il testimone | “Ha preso la mira”

(Di sabato 24 luglio 2021) Continuano le indagini sulla morte di Youns El Boussettaoui, immigrato di origine marocchina deceduto a seguito di una lite con l’alla sicurezza diMassimo Adriatici. Il colpoto dalla calibro 22 in possesso con regolare porto d’armi dall’leghista si è rivelato fatale per l’uomo, ma le dinamiche del momento dello sparo sono ancora da chiarire. Oggi è attesa la decisione del gip sulla convalida degli arresti domiciliari. Sempre sabato pomeriggio, in piazza Meardi, si svolgerà una manifestazione promossa dalla sorella della vittima e dalle associazioni del territorio per chiedere ...

robertosaviano : Le parole di #Salvini che fanno scudo all’assessore-sceriffo di #Voghera sono vergognose. Legittima difesa, colpo p… - valigiablu : Voghera e l’assessore “sceriffo” che spara in piazza: davvero ci stupiamo? | @matteoplatone - MatteoRichetti : Tutti a discutere se è legittima difesa, una reazione o un’esecuzione a freddo. Questo lo stabilirà il giudice. Io… - FerzanOzpetek : Delitto di Voghera, un teste contro l’assessore sceriffo: 'Ha preso la mira e poi ha sparato' - distefanovalori : RT @eziomauro: Delitto di Voghera, un teste contro l’assessore sceriffo: 'Ha preso la mira e poi ha sparato' -

... uccidere gli africani è legittimo? Omicidio di Voghera, Salvini scagiona l'e la famiglia si ribella: 'Leso il diritto di difesa' Omicidio Voghera, l''non ricorda'. Il ...Secondo i due legali è "una leggenda metropolitana" quella dell', che andava in giro per Voghera armato per difendere la città. "Adriatici martedì come tutte le sere stava facendo ...Roma, 24 lug (Adnkronos) - "A #Voghera un assessore in carcere per aver sparato ad un cittadino ... e #Lega prenda vigorosamente distanze da questi suoi amministratori sceriffi”. Lo scrive su Twitter ...Il testimone del caso di Voghera che dice che Adriatici ha mirato prima di sparare. Scopri i fatti del giorno e le ultime notizie di attualità su nextQuotidiano.