Antonio Conte, il pranzo light per tenersi in forma (VIDEO) (Di sabato 24 luglio 2021) L'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte, anche dopo aver detto addio al club nerazzurro non smette di mantenersi in forma. La conferma arriva dalle sue stories Instagram dove il tecnico ha mostrato cosa mangia per restare in linea Leggi su itasportpress (Di sabato 24 luglio 2021) L'ex allenatore dell'Inter, anche dopo aver detto addio al club nerazzurro non smette di manin. La conferma arriva dalle sue stories Instagram dove il tecnico ha mostrato cosa mangia per restare in linea

Advertising

pisto_gol : ?? la Federazione Olandese ha sondato Antonio Conte per la guida della Nazionale Orange ma il tecnico preferisce asp… - antonio_nazaro : RT @NicolaPorro: Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha raccontato alcu… - sportli26181512 : Conte, ecco cosa mangia per tenersi in forma VIDEO: Pranzo light: ecco cosa mangia Antonio Conte per tenersi in...… - RonnyBandiera : @ZZiliani Te lo ripeto stai lottando una partita persa xchè il saldo di Antonio Conte è ampiamente positivo… Io pen… - haelyn78 : La vera domanda sui fatti di #Voghera è una sola: Se uno mi aggredisce tirandomi un pugno e io gli sparo è legittim… -