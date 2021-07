Tutti in casa! Draghi nemico dei suoi datori di lavoro (Di venerdì 23 luglio 2021) – Insomma, Draghi ci vuol chiudere in casa senza nominare il lockdown. Se chi non vuole o non può vaccinarsi, chi sa che il vaccino è più rischioso del covid, Draghi col suo decreto gli impedisce di entrare in bar, ristoranti, cinema, teatri e, col prossimo decreto secondo quanto anticipato dalle solite fonti ben informate, di usare mezzi pubblici come aerei, treni, navi, autobus, tram, metropolitane, significa che ha imposto il lockdown senza avere il coraggio di chiamarlo col suo nome, o più onestamente arresti domiciliari. Draghi è supercompetente in banche e monete, più in banche che in monete per la verità. Ma di medicina, virologia, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) – Insomma,ci vuol chiudere in casa senza nominare il lockdown. Se chi non vuole o non può vaccinarsi, chi sa che il vaccino è più rischioso del covid,col suo decreto gli impedisce di entrare in bar, ristoranti, cinema, teatri e, col prossimo decreto secondo quanto anticipato dalle solite fonti ben informate, di usare mezzi pubblici come aerei, treni, navi, autobus, tram, metropolitane, significa che ha imposto il lockdown senza avere il coraggio di chiamarlo col suo nome, o più onestamente arresti domiciliari.è supercompetente in banche e monete, più in banche che in monete per la verità. Ma di medicina, virologia, ...

Advertising

borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - Coninews : Benvenuti a Casa Italia! ???? L’hospitality e media hub tricolore a #Tokyo2020, la nostra casa in terra nipponica ch… - borghi_claudio : 8) I GIOVANI NON AVRANNO MAI IL GREEN PASS PRIMA DI OTTOBRE Se anche oggi tutti i giovani (secondo me sbagliando m… - Forgotten_X_Kid : Con il #GreenpassObbligatorio si protegge la comunità, e in più i ridicoli no vax restano in casa per tutto il loro… - TheHalbard : RT @italiadeidolori: @Andreab38292764 La 'scesa in piazza' predeterminata è una delle tante forme che il regime assume al fine di placare g… -