Tokyo 2020: le gare in programma oggi e domani, gli orari (Di sabato 24 luglio 2021) Qual è il programma (orari) delle gare di Tokyo 2020 di oggi e domani? Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a Tokyo, in Giappone, andranno in scena le Olimpiadi 2020, rinviate lo scorso anno a causa della pandemia di Covid 19. La differenza di fuso con l’Italia è di 7 ore. Quando nella capitale nipponica saranno le 19, da noi scoccherà il mezzogiorno. Ma vediamo insieme le gare in programma oggi e domani: SABATO 24 LUGLIO 2021 Il calendario delle gare a ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) Qual è il) delledidi? Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a, in Giappone, andranno in scena le Olimpiadi, rinviate lo scorso anno a causa della pandemia di Covid 19. La differenza di fuso con l’Italia è di 7 ore. Quando nella capitale nipponica saranno le 19, da noi scoccherà il mezzogiorno. Ma vediamo insieme lein: SABATO 24 LUGLIO 2021 Il calendario dellea ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - PianetaMilan : #Olimpiadi #Tokyo2020 – Il CT #Mancini carica gli atleti azzurri #giochiolimpici #OlympicGames #TokyoOlympics - STnews365 : Tokyo 2020: iniziano le gare con le medaglie! I primi italiani in lizza per il podio. Sono undici i titoli in palio… -