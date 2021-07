Sulla giustizia Draghi ha messo all'angolo Conte ed il M5S che rischia di scoppiare (Di venerdì 23 luglio 2021) Sulla riforma della giustizia, Mario Draghi si presenta in versione Bud Spencer in "Altrimenti ci arrabbiamo". Mena cazzotti a destra e a manca, senza risparmiare anche qualche toga solitamente intoccabile. I pentastellati sono quelli che di stelle ne vedono parecchie: escono dal palcoscenico suonati come un citofono. La richiesta del voto di fiducia Sulla riforma, autorizzata all'unanimità anche dai ministri M5s, certifica che il Movimento si è infilato in un cul de sac. E colui che annaspa più a fondo nel pantano si chiama Giuseppe Conte: proprio lui, quello che parlava di "dialogo proficuo" dopo ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 luglio 2021)riforma della, Mariosi presenta in versione Bud Spencer in "Altrimenti ci arrabbiamo". Mena cazzotti a destra e a manca, senza risparmiare anche qualche toga solitamente intoccabile. I pentastellati sono quelli che di stelle ne vedono parecchie: escono dal palcoscenico suonati come un citofono. La richiesta del voto di fiduciariforma, autorizzata all'unanimità anche dai ministri M5s, certifica che il Movimento si è infilato in un cul de sac. E colui che annaspa più a fondo nel pantano si chiama Giuseppe: proprio lui, quello che parlava di "dialogo proficuo" dopo ...

