Salvini, mi sono vaccinato ma non è risposta a Draghi (Di venerdì 23 luglio 2021) "Stamani mi sono vaccinato, ma non è una risposta all'appello di Draghi": a dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, oggi a Macerata per sostenere il referendum sulla giustizia. "La mia - ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 luglio 2021) "Stamani mi, ma non è unaall'appello di": a dirlo è il segretario della Lega, Matteo, oggi a Macerata per sostenere il referendum sulla giustizia. "La mia - ha ...

Advertising

DarioNardella : Sono padre di 3 figli piccoli. Non voglio vivere sbarrato in casa e con una pistola sul comodino perché Salvini ci… - repubblica : Le parole di Draghi sono una replica a Salvini: le parole del premier - pdnetwork : 'Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire, oppure a far morire: non ti vaccini, contagi, muori, o fai cont… - Guediver : @gennaromigliore Come voi di IV cioè, votate un testo Zan alla Camera e lo volete cambiare al Senato dove gli equil… - renekevinn : RT @robertosaviano: Le parole di #Salvini che fanno scudo all’assessore-sceriffo di #Voghera sono vergognose. Legittima difesa, colpo parti… -