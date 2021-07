Advertising

LeoTricorn : RT @leggoit: Ostia, donna 78enne accoltella il compagno di 81 anni: «Mi voleva lasciare» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ostia, donna 78enne accoltella il compagno di 81 anni: «Mi voleva lasciare» - leggoit : Ostia, donna 78enne accoltella il compagno di 81 anni: «Mi voleva lasciare» - Agenzia_Dire : Una donna di 78 anni si trova negli uffici del X Distretto Ostia della Polizia di #Roma perché accusata di aver acc… - TgrRai : Ostia, Roma, donna 78enne accoltella il compagno 81enne che voleva lasciarla. L’uomo ha riportato una ferita ad un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia donna

L'uomo è stato curato in codice giallo all'ospedale Grassi di. La, dopo il ferimento ha tentato di darsi alla fuga, ma è stata raggiunta dai poliziotti di. Si attendono ora i ...L'accoltellamento Intorno alle 8:40 di questa mattina, in via Alessandro Piola Castelli, a, unadi 78 anni si è presentata " per l'ennesima volta " sotto casa dell' ex compagno , un uomo ...E' successo nella mattinata di venerdì in viale Alessandro Piola Caselli, sotto l'abitazione della vittima, soccorsa all'ospedale Grassi. Sul posto la polizia e il 118. Il coltello è stato recuperato ...Armata di coltello, la donna ha aggredito il compagno per strada, è stata fermata mentre cercava di fuggire. Ieri, sempre a Ostia, un ex pilota dell'Alitalia in pensione ha accoltellato la moglie, 76e ...