Oggi Xi Jinping in visita in Tibet: un presidente cinese mancava dal 1990 (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo un passato di repressione della potenza cinese verso il Tibet, adesso la situazione sembra rosea. Oggi in visita dopo più di un decennio, Xi Jinping è tornato a Lhasa, capitale del Tibet, alla ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo un passato di repressione della potenzaverso il, adesso la situazione sembra rosea.indopo più di un decennio, Xiè tornato a Lhasa, capitale del, alla ...

Advertising

edizionimulino : RT @CNRsocial_: Recensioni #AlmanaccoCnr, 'Xi Jinping in poche parole' ??'La Cina di oggi in otto parole', sono quelle più riccorrenti nei d… - FerrazzoliMarco : RT @CNRsocial_: Recensioni #AlmanaccoCnr, 'Xi Jinping in poche parole' ??'La Cina di oggi in otto parole', sono quelle più riccorrenti nei d… - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: Recensioni #AlmanaccoCnr, 'Xi Jinping in poche parole' ??'La Cina di oggi in otto parole', sono quelle più riccorrenti nei d… - CNRsocial_ : Recensioni #AlmanaccoCnr, 'Xi Jinping in poche parole' ??'La Cina di oggi in otto parole', sono quelle più riccorren… - iuvinale_n : @aishyte Sono convinto anch'io. Impossibile non sapere. Impossibile. Io non mi fido di Xi Jinping. Il problema principale oggi è lui. -