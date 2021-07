Microcredito | Raggi “aiutiamo le persone a non cadere nell’usura”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Se la banca non dà prestiti, l’alternativa è l’usura. Non volevamo che il Covid uccidesse anche dal punto di vista economico oltre che sanitario. Abbiamo lanciato con un fondo rotativo di 3 milioni di euro questo progetto che arriva subito grazie anche ai tutor”. Così la Sindaca di Roma Virginiaintervenendo alla presentazione della mostra interattiva “Storie didi Roma Capitale”. mat-vbo/r su Il Corriere della Città.

La sindaca: 'Ilalternativa legale e sicura all'usura' 'Non possiamo permettere che quando c'è una crisi la prima risposta arrivi dalla criminalità - è stato il commento della ...Sulla questione è intervenuta la sindaca, Virginia, che ha richiamato l'attenzione sullo strumento del: 'Non possiamo permettere che quando c'è una crisi la prima risposta arrivi ...L'uomo, precipitato in un incubo di minacce e persecuzioni, nel 2019 salì su un cornicione deciso a gettarsi di sotto. Al poliziotto che lo convinse a scendere, alla fine, ha raccontato tutto ...