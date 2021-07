L' indice Rt torna a far paura in Italia | in una settimana cresciuto dallo 0 | 91 all' 1 | 26

(Di venerdì 23 luglio 2021) La variante Delta sta lentamente mettendo sotto scacco l', anche se per il momento gli ospedali reggono e i contagi non toccano i numeri astronomici di Francia e Gran Bretagna. In forte crescita ...

Advertising

globalistIT : - FraLauricella : RT @Tg3web: Il premier ungherese Viktor Orban torna a sfidare l'Unione Europea che indice un referendum sulla contestata legge anti-Lgbt ht… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il premier ungherese Viktor Orban torna a sfidare l'Unione Europea che indice un referendum sulla contestata legge anti-Lgbt ht… - Tg3web : Il premier ungherese Viktor Orban torna a sfidare l'Unione Europea che indice un referendum sulla contestata legge… - EnvirEconom : RT @selectra_net: Torna l’Indice Selectra SQ #luce: raggiunge 68,28 €/MWh guadagnando 4,4 €/MWh (6,9%) a seguito del rialzo delle #tariffa… -

Ultime Notizie dalla rete : indice torna

In forte crescita l'Rt in Italia, che nell'ultimo monitoraggio segna 1,26, contro lo 0,91 della scorsa settimana. E' la prima volta che l'Rtsopra quota 1 dal 26 marzo scorso. Impennata ...In attesa dei numeri definitivi attesi per il pomeriggio, il report attestadi contagiosità nazionale sopra soglia 1, portandolo dallo 0,91 della scorsa settimana a 1,26. In funzione dei cambi ...In forte crescita l’indice Rt in Italia, che nell’ultimo monitoraggio segna 1,26, contro lo 0,91 della scorsa settimana. E’ la prima volta che l’Rt ...Impennata anche dell’incidenza settimanale, che schizza da 19 a a 40 casi per centomila abitanti. L'Iss: "Contagi sotto controllo" ...