Le contraddizioni dei sindacati sul Green pass Radicali vs Salvini

Al direttore - Caro Cerasa, che tristezza vedere sul tema del Green pass i segretari della Cgil, della Cisl e della Uil andare a braccetto con Salvini.Luca Mattei Triste ma anche contraddittorio. Dice giustamente il nostro amico Pietro Ichino: ma come si fa a battersi per aumentare la sicurezza sul lavoro predicando l'azzeramento dei rischi e poi opporsi all'unica misura veramente radicale contro il rischio di contagio? Al direttore - L'assessore Massimo Adriatici ha diritto di difendersi nel processo ma potrebbe avere bisogno di difendersi anche dai danni causati dalle precipitose ricostruzioni dei fatti di Voghera esternate a valanga ...

