La notizia delle difficoltà di Draghi in Parlamento è fortemente esagerata

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nei palazzi della politica e nelle redazioni dei giornali – le due cose si influenzano a vicenda, perché di solito funziona così, che un giornalista dice una cosa a un politico, quello la ripete a un altro giornalista e così via – si fa largo l’idea del “cidio”, cioè che con il semestre bianco che scatta il 3 agosto il governocomincerà a ballare se non addirittura a imboccare il viale del tramonto. Le tensioni effettivamente non mancano, dalle decisioni sul green pass alla riforma Cartabia (mentre la legge Zan, come previsto, si inabissa nelle incertezze della tarda estate); ed è anche vero che le forze politiche avvertono l’egemonia reale ...