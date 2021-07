La Lega ha un problema con Draghi e rischia l’irrilevanza: ora mostri orgoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug – Arriviamo subito al punto: la Lega non piace a Mario Draghi. Il partito guidato da Matteo Salvini appare isolato nel governo, ininfluente sui temi cardine del dibattito politico, quasi sbeffeggiato da un premier che sembra considerare Salvini un paria. La questione è ben più sostanziale della sparata di Draghi, pur non casuale e chiaramente indirizzata al leader leghista. Le differenze di vedute possono starci, sono pressoché inevitabili all’interno di un esecutivo talmente variegato da avere più punti di scontro che di raccordo, con il possibile via libera del Senato al ddl Zan che può tramutarsi in punto di non ritorno. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug – Arriviamo subito al punto: lanon piace a Mario. Il partito guidato da Matteo Salvini appare isolato nel governo, ininfluente sui temi cardine del dibattito politico, quasi sbeffeggiato da un premier che sembra considerare Salvini un paria. La questione è ben più sostanziale della sparata di, pur non casuale e chiaramente indirizzata al leader leghista. Le differenze di vedute possono starci, sono pressoché inevitabili all’interno di un esecutivo talmente variegato da avere più punti di scontro che di raccordo, con il possibile via libera del Senato al ddl Zan che può tramutarsi in punto di non ritorno. ...

