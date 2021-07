(Di venerdì 23 luglio 2021) Biagio Izzo L’undicesima edizione diha il suoufficiale. Stamattina, attraverso i suoi canali social, Carlo Conti ha infatti reso nota la rosa dei dieci concorrenti che animeranno, a suon di imitazioni, lodel venerdì sera di Rai1. Scopriamo dunque i vip che hanno deciso di mettersi in gioco. Saranno della partita il comico Ciro Priello, membro dei The Jackal e vincitore della prima edizione di Lol Italia, il cantante Dennis Fantina (primo classificato a Saranno Famosi), Biagio Izzo, i Gemelli di Guidonia, l’ex velina Federica Nargi, Deborah Johnson, figlia del cantante e ...

Giusy60750013 : C'è mezzo cast di tale quale vi spolvero la velina mora #Prelemi - Giadahsospesap1 : RT @fraversion: Carlo Conti ufficializza il cast di Tale e Quale Show 2021. Nomi forti, qualche “ma chi?” e finalmente @stefyorlando. Novit… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: TALE E QUALE SHOW: CARLO CONTI PRESENTA IL CAST - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tale e Quale Show, Carlo Conti svela il cast: ci sono Ciro Priello, Federica Nargi, Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli… - AlicePenzavalli : Sulla carta un cast forte che potrebbe riservare sorprese. #taleequaleshow -

Il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, la trasmissione di punta del venerdì sera di Rai 1, inizia a prendere forma. Arriva l'ufficialità di Carlo Conti che vanta nel cast: Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Biagio Izzo, i Gemelli di Guidonia, Federica Nargi, Deborah Johnson, Dennis Fantina, Alba Parietti, Stefania Orlando e Simone Montedoro. Il cast è completo, o quasi. Manca infatti un nome.