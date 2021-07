Gelmini: “Green pass per scongiurare chiusure e coprifuoco” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il Green pass serve a scongiurare nuove chiusure, a evitare il coprifuoco, ad aumentare la capienza all’aperto di stadi e impianti sportivi. E grazie al pass i vaccinati aumenteranno”. Lo afferma, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, la ministra degli Affari regionali Maria Stella Gelmini. “I tamponi saranno a prezzo calmierato per i giovani, per chi non può vaccinarsi – prosegue – D’altronde la variante Delta imperversa e rischiamo grosso se le persone che ancora non l’hanno fatto non si convincono a vaccinarsi”. Riguardo alla posizione del leader della Lega ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ilserve anuove, a evitare il, ad aumentare la capienza all’aperto di stadi e impianti sportivi. E grazie ali vaccinati aumenteranno”. Lo afferma, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, la ministra degli Affari regionali Maria Stella. “I tamponi saranno a prezzo calmierato per i giovani, per chi non può vaccinarsi – prosegue – D’altronde la variante Delta imperversa e rischiamo grosso se le persone che ancora non l’hanno fatto non si convincono a vaccinarsi”. Riguardo alla posizione del leader della Lega ...

