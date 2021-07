Covid, “ritorno a normalità? Forse nel 2022-2023” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il ritorno alla normalità rispetto all’epidemia da Coronavirus avverrà “Forse nel 2022-2023”. Questo il parere del presidente del Consiglio scientifico francese Jean-François Delfraissy. “Vinceremo il Covid, ma non subito”, ha dichiarato intervenendo su Bfmtv, e preannunciando il probabile l’arrivo “di una nuova variante nel corso del prossimo inverno”. “Questo virus – ha spiegato – ha capacità di mutazioni fuori della norma”. L’esperto si aspetta una media di 50mila nuovi contagi al giorno a partire da inizio agosto. Ma per contrastare questa nuova ondata “non ci sono soluzioni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilallarispetto all’epidemia da Coronavirus avverrà “nel”. Questo il parere del presidente del Consiglio scientifico francese Jean-François Delfraissy. “Vinceremo il, ma non subito”, ha dichiarato intervenendo su Bfmtv, e preannunciando il probabile l’arrivo “di una nuova variante nel corso del prossimo inverno”. “Questo virus – ha spiegato – ha capacità di mutazioni fuori della norma”. L’esperto si aspetta una media di 50mila nuovi contagi al giorno a partire da inizio agosto. Ma per contrastare questa nuova ondata “non ci sono soluzioni ...

