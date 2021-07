Cartabia chiede la fiducia sulla giustizia, ma il Csm critica la riforma (Di venerdì 23 luglio 2021) sulla riforma della giustizia verrà posta la fiducia. È quanto emerge dal consiglio dei ministri che si è tenuto ieri sul Green Pass, ma nel quale è stato affrontato anche il nodo della riforma del processo penale. Ed è stata proprio la ministra Marta Cartabia a chiedere e ottenere dal governo l’autorizzazione a porre la fiducia in Parlamento, dove il provvedimento approderà il 30 luglio. Nessuno nel governo si è opposto, neanche i Cinque Stelle, racconta Repubblica. La discussione comincerà nell’aula della Camera. Il rinvio del provvedimento è stato ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 luglio 2021)dellaverrà posta la. È quanto emerge dal consiglio dei ministri che si è tenuto ieri sul Green Pass, ma nel quale è stato affrontato anche il nodo delladel processo penale. Ed è stata proprio la ministra Martare e ottenere dal governo l’autorizzazione a porre lain Parlamento, dove il provvedimento approderà il 30 luglio. Nessuno nel governo si è opposto, neanche i Cinque Stelle, racconta Repubblica. La discussione comincerà nell’aula della Camera. Il rinvio del provvedimento è stato ...

