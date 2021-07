Calcio femminile, la Serie A in chiaro su La7 per due anni! (Di venerdì 23 luglio 2021) Una notizia importante scuote il mondo del Calcio femminile italiano. Per i prossimi due anni La7, La7d e La7.it trasmetteranno il campionato di Serie A femminile, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023. Il “Pallone in rosa” va in chiaro quindi grazie all’accordo trovato tra la FIGC e l’emittente del Gruppo Cairo Communication. La massima Serie prenderà il via il 28 agosto e vi sarà la trasmissione di un match per ciascuna giornata del torneo nazionale. A ciò va aggiunta la copertura delle semifinali e della Finale della Coppa Italia e ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Una notizia importante scuote il mondo delitaliano. Per i prossimi due anni La7, La7d e La7.it trasmetteranno il campionato di, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023. Il “Pallone in rosa” va inquindi grazie all’accordo trovato tra la FIGC e l’emittente del Gruppo Cairo Communication. La massimaprenderà il via il 28 agosto e vi sarà la trasmissione di un match per ciascuna giornata del torneo nazionale. A ciò va aggiunta la copertura delle semifinali e della Finale della Coppa Italia e ...

