Amici | incidente per Giulia Stabile

Advertising

LeoRaym61903374 : RT @zaiapresidente: ?? Un anno fa, in un incidente stradale, è mancato Giorgio Favero, persona attiva nel volontariato con la Protezione Civ… - ClaudiaZol2 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.07.2021 Ha rischiato un brutto incidente ieri sera sulla 4 corsie, strada a scorrimento veloce, ma fortunatamen… - MSa8ry : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.07.2021 Ha rischiato un brutto incidente ieri sera sulla 4 corsie, strada a scorrimento veloce, ma fortunatamen… - danielarom12570 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.07.2021 Ha rischiato un brutto incidente ieri sera sulla 4 corsie, strada a scorrimento veloce, ma fortunatamen… - hagenfire64 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.07.2021 Ha rischiato un brutto incidente ieri sera sulla 4 corsie, strada a scorrimento veloce, ma fortunatamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici incidente

SoloDonna

... mercoledì 21 luglio, al Parco delle Rimembranze di Granze, più noto come 'i Giardini', dove si è svolta la veglia congiunta per Giacomo Berto, il 28enne rimasto ucciso in unstradale all'...... ma stavolta è Florian a gelarla dicendole che forse è meglio se rimangono solo. Per provare ... Purtroppo però hanno unin tandem e Florian viene ricoverato in ospedale. Maja è molto ...CATANIA. Una tragedia immane. Con gli amici che non si danno pace affidando ai social quello che non è un banale sfogo: è, semmai, un coinvolgimento emotivo, un’esplosione umana d’amore e di emozioni ...Amici e parenti sono sotto shock per la morte di Emanuele Melillo, l'autista 33enne morto nel tragico incidente di ieri a Capri ...