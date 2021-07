Alexis Ferrante e il Foggia | sia fatta la volontà di Zeman

(Di venerdì 23 luglio 2021)e il: una lista inedita che vi abbiamo svelato lo scorso 10 luglio. Un attaccante importante per la Serie C, una precisa richiesta diè in uscita dalla Ternana, anche il Catanzaro aveva provato a rilanciare ma – come spiegato un paio di giorni fa – l’effettoha fatto la differenza. Enon ha saputo resistere alla tentazione di andare dall’allenatore tornato in Puglia dove è stato spesso protagonista. Ora mancano gli ultimi dettagli, quasi due settimane dopo la prima irruzione del. Foto: Twitter ...

lagoleada_it : Secondo quanto raccolto da #TuttoC, il #Catanzaro starebbe pensando ad Alexis #Ferrante per l'attacco: sul calciato… -

Stessa formula con cui Foresti e Pelliccioni vorrebbero strappare agli umbri anche, profilo gradito a Calabro per l'attacco " su cui le aquile sono in vantaggio sul Foggia " che non ...Non solo acquisti e prolungamenti di contratto. In casa Ternana si lavora anche sul fronte delle uscite. Lo ha ribadito Luca Leone oggi sulle colonne del Corriere dello Sport "Mi spiace solo che per v ...Catanzaro scatenato sul mercato. Come riporta la rosea, I calabresi hanno accelerato con la Ternana per il centravanti Alexis Ferrante, che potrebbe.