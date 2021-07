A forza di prendere sberle a Salvini la testa s'è girata (Di venerdì 23 luglio 2021) Perché poi, per legge di natura, a forza di prendere sberle la testa, almeno per un attimo, si deve girare per forza. E così, che coincidenza, Matteo Salvini si è vaccinato proprio oggi, dopo settimane di ambiguità. Anche se, per l’occasione, ha scoperto la pudicizia della privacy, evitando di condividere la foto del suo braccio sui social che, negli anni, ci hanno deliziato dei suoi pranzi e delle sue cene, della nutella e della pancetta da nutella, delle sue grazie nel talamo amoroso, dei pargoletti al mare, eccetera eccetera. Il braccio, l’operatore sanitario, la siringa, quelli no, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Perché poi, per legge di natura, adila, almeno per un attimo, si deve girare per. E così, che coincidenza, Matteosi è vaccinato proprio oggi, dopo settimane di ambiguità. Anche se, per l’occasione, ha scoperto la pudicizia della privacy, evitando di condividere la foto del suo braccio sui social che, negli anni, ci hanno deliziato dei suoi pranzi e delle sue cene, della nutella e della pancetta da nutella, delle sue grazie nel talamo amoroso, dei pargoletti al mare, eccetera eccetera. Il braccio, l’operatore sanitario, la siringa, quelli no, ...

