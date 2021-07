VIDEO Palermo, Aziz Toure si allena per recuperare da un brutto infortunio (Di giovedì 22 luglio 2021) Aziz Toure, centrocampista classe 2002 aggregato alla prima squadra rosanero nel pre ritiro, si allena a casa per recuperare da un fastidioso infortunio al menisco laterale Leggi su mediagol (Di giovedì 22 luglio 2021), centrocampista classe 2002 aggregato alla prima squadra rosanero nel pre ritiro, sia casa perda un fastidiosoal menisco laterale

Advertising

poliziadistato : 'Noi non ci immischiamo con Falcone e Borsellino. Queste vergogne sono'. Nell'intercettazione, uno degli arrestati… - caterinabalivo : Green pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione anticovid per chi frequenta il locale palermitano, la scelta di… - La7tv : #lariachetira Anna ha 48 anni, due figlie e un marito disoccupato. La sua è una delle oltre 60mila famiglie che a P… - Mediagol : VIDEO Palermo, Aziz Toure si allena per recuperare da un brutto infortunio - patriziarutigl1 : RT @agorarai: A Palermo c'è chi fa da sé e sceglie di chiedere il green pass, iniziativa accolta con favore da molti, anche se non mancano… -