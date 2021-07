Uomini e Donne, Maria De Filippi sceglie la prima tronista trans (Di giovedì 22 luglio 2021) Maria De Filippi è intenzionata a cambiare tutto: la ventiseiesima edizione del suo show di maggior successo, Uomini e Donne, porterà sul piccolo schermo una novità, almeno stando a delle voci insistenti che si rincorrono da giorni. Stando a delle indiscrezioni pubblicate da Giuseppe Candela per Dagospia, nella nuova edizione del famoso date show, ci sarà per la prima volta una persona che ha affrontato e concluso un percorso di transizione per cambiare sesso. Sul trono infatti dovrebbe sedersi una donna, nata uomo, che nella vita fa la commessa. Top secret – almeno per il momento – il suo ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 luglio 2021)Deè intenzionata a cambiare tutto: la ventiseiesima edizione del suo show di maggior successo,, porterà sul piccolo schermo una novità, almeno stando a delle voci insistenti che si rincorrono da giorni. Stando a delle indiscrezioni pubblicate da Giuseppe Candela per Dagospia, nella nuova edizione del famoso date show, ci sarà per lavolta una persona che ha affrontato e concluso un percorso diizione per cambiare sesso. Sul trono infatti dovrebbe sedersi una donna, nata uomo, che nella vita fa la commessa. Top secret – almeno per il momento – il suo ...

