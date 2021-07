Tokyo 2020, La Torre: “Mi aspetto tanto da Tamberi, Jacobs e Tortu. Spedizione numerosa” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Gimbo Tamberi, Marcel Jacobs e Filippo Tortu hanno tenuto viva l’attenzione di tutta l’atletica italiana. Da loro mi aspetto che sappiano recitare le parti che gli spettano. Da Tamberi mi aspetto che sia protagonista di una gara di salto in alto, che è diventata la sua magnifica ossessione. Così come mi aspetto altrettanto da Tortu, perché in questi giorni sta dando segnali importanti di crescita e, con Jacobs, insegue la finale dei 100 metri. Questa è la Spedizione più numerosa ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “Gimbo, Marcele Filippohanno tenuto viva l’attenzione di tutta l’atletica italiana. Da loro miche sappiano recitare le parti che gli spettano. Damiche sia protagonista di una gara di salto in alto, che è diventata la sua magnifica ossessione. Così come mialtretda, perché in questi giorni sta dando segnali importanti di crescita e, con, insegue la finale dei 100 metri. Questa è lapiù...

