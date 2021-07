Tokyo 2020, calcio: esordio da dimenticare per Ceballos, vittima di un intervento killer (Di giovedì 22 luglio 2021) La gara inaugurale del torneo di calcio maschile dei Giochi di Tokyo 2020 tra Egitto e Spagna è stata caratterizzata dagli infortuni. Mingueza ha infatti lasciato il terreno di gioco dopo 20? circa; poco dopo ha fatto lo stesso Dani Ceballos. Quest’ultimo è stato vittima di un intervento scomposto sulla caviglia da parte dell’avversario Taher. Il contrasto è apparso fin da subito piuttosto duro e le immagini lo hanno confermato: la caviglia del giocatore esegue un movimento innaturale che non lascia presagire nulla di buono. A tal proposito, è stata sorprendente la scelta dell’arbitro. ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) La gara inaugurale del torneo dimaschile dei Giochi ditra Egitto e Spagna è stata caratterizzata dagli infortuni. Mingueza ha infatti lasciato il terreno di gioco dopo 20? circa; poco dopo ha fatto lo stesso Dani. Quest’ultimo è statodi unscomposto sulla caviglia da parte dell’avversario Taher. Il contrasto è apparso fin da subito piuttosto duro e le immagini lo hanno confermato: la caviglia del giocatore esegue un movimento innaturale che non lascia presagire nulla di buono. A tal proposito, è stata sorprendente la scelta dell’arbitro. ...

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Tokyo 2020, Fabio Fognini polemico su Berrettini: “La sua rinuncia alle Olimpiadi mi penalizza, aspetto ancora telefon… - Luca_Monta_ : Chiudo la mia serie di articoli 'guida' a #Tokyo2020 con una raccolta di record e traguardi che l'Italia potrebbe r… -