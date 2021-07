Nfl, niente stipendio ai no vax in caso di focolai (Di giovedì 22 luglio 2021) La Nfl usa il pugno di ferro per contrastare i No Vax. La lega statunitense ha avvertito le squadre che nella prossima stagione, al via a settembre, tutte le partite dovranno essere disputate nell’arco delle diciotto settimane di calendario, con eccezioni solo su richiesta dalle autorità governative, degli esperti medici, o a discrezione del Commissioner. In caso di eventuali focolai di Covid fra atleti non vaccinati tali da determinare l’annullamento della gara, oltre a subire la sconfitta a tavolino la squadra interessata dovrà coprire le perdite di quella avversaria e i suoi giocatori non riceveranno lo stipendio settimanale, come si ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) La Nfl usa il pugno di ferro per contrastare i No Vax. La lega statunitense ha avvertito le squadre che nella prossima stagione, al via a settembre, tutte le partite dovranno essere disputate nell’arco delle diciotto settimane di calendario, con eccezioni solo su richiesta dalle autorità governative, degli esperti medici, o a discrezione del Commissioner. Indi eventualidi Covid fra atleti non vaccinati tali da determinare l’annullamento della gara, oltre a subire la sconfitta a tavolino la squadra interessata dovrà coprire le perdite di quella avversaria e i suoi giocatori non riceveranno losettimanale, come si ...

Advertising

AndreArmageddon : RT @sportface2016: La #Nfl usa il pugno di ferro con i no vax - FCInterLove : RT @sportface2016: La #Nfl usa il pugno di ferro con i no vax - sportface2016 : La #Nfl usa il pugno di ferro con i no vax - Matteo_NFL : RT @KongoSauvage: @LegaSalvini Parlateci dello Sceriffo. Un assessore che va in giro armato e affronta una discussione con una persona disa… - Le_Nfl : 'Niente di nuovo su Rodgers'. Già Mark Murphy, come tutti a Green Bay, non affronta volentieri l'argomento, tanto p… -