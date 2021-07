Napoli | scoperti i furbetti della Tangenziale | multe a chi pagava il pedaggio

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 22 luglio 2021) Grazie alla denuncia di un cittadino asono stati: passavano senza pagare il. L’operazione nel napoletano per fermare i(via Getty Images)Una notizia lieta per tutti gli automobilisti di. Infatti questa mattina la denuncia di un’automobilista ha messo in risalto il problema deidel casello. Questa tipologia di cittadino, infatti, è solito passare al casello senza pagare il. La beffa però arriva quando vengono recapitate le ...