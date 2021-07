Juventus, Dybala in bilico: addio o rinnovo? (Di giovedì 22 luglio 2021) Si discute ancora nelle ultime ore sul futuro di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. Il giocatore argentino, vorrebbe rimanere ma a cifre molto alte: 12 milioni di euro all’anno. La Juve, non vuole arrivare a quella cifra ma potrebbe farlo inserendo qualche bonus. Inoltre, la Joya, per via di qualche infortunio, non ha reso al meglio nelle ultime stagioni ed ha giocato poco. Juventus-Dybala: le possibili cifre del rinnovo Si parla ormai da mesi del possibile rinnovo di Dybala con la Juve ma l’incontro ufficiale ancora non c’è stato tra le parti. Prossima ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Si discute ancora nelle ultime ore sul futuro di Paulocon la maglia della. Il giocatore argentino, vorrebbe rimanere ma a cifre molto alte: 12 milioni di euro all’anno. La Juve, non vuole arrivare a quella cifra ma potrebbe farlo inserendo qualche bonus. Inoltre, la Joya, per via di qualche infortunio, non ha reso al meglio nelle ultime stagioni ed ha giocato poco.: le possibili cifre delSi parla ormai da mesi del possibiledicon la Juve ma l’incontro ufficiale ancora non c’è stato tra le parti. Prossima ...

Advertising

goal : Del Piero ?? Dybala Learning from a Juventus goal machine? ?? ?? IG/paulodybala - romeoagresti : #Juventus: affaticamento alla coscia sinistra per #Dybala, che svolgerà un lavoro personalizzato per i prossimi giorni. ?????? - forumJuventus : GdS: 'Dybala non si muove, il legame di Paulo con la Juventus è tornato saldo e futuribile e la Joya non è più sul… - yucd53250131 : RT @romeoagresti: #Juventus: affaticamento alla coscia sinistra per #Dybala, che svolgerà un lavoro personalizzato per i prossimi giorni.… - MCalcioNews : #Juventus, la spunta #Dybala: 10 milioni più bonus e possibile chiusura di carriera in bianconero -