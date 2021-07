Il governatore Toti minacciato dai no vax | «Lockdown per i non vaccinati in Liguria»

(Di giovedì 22 luglio 2021) IldellaGiovanniha denunciato su Facebook una serie di minacce ricevute dai no vax e ha proposto ilper chi non si vaccina nella sua regione. Il leader di Coraggio Italia ha pubblicato un’immagine che lo ritrae con una svastica e la scritta: «Sono un nazista e voglio imporre la dittatura nazi-sanitaria». Di seguito, una serie di commenti pubblicati sui social network che lo dileggiano: «Attento a minacciare, servo della gleba e satanista»; «Minaccia tua sorella con metodi mafiosi va’…»; «Ma vai a cagare, imbecille», e così via. Ile ...

ArielloGiuliano : RT @giulianol: Toti dovrebbe ricordare che a Norimberga fu impiccato anche Hans Frank, governatore della Polonia. - SF_RL_Featuring : RT @giulianol: Toti dovrebbe ricordare che a Norimberga fu impiccato anche Hans Frank, governatore della Polonia. - alcinx : RT @Open_gol: Il governatore denuncia su Facebook minacce e insulti: «Non mi fate paura, non mi interessa perdere il vostro voto» https://… - Open_gol : Il governatore denuncia su Facebook minacce e insulti: «Non mi fate paura, non mi interessa perdere il vostro voto» - avv_gr : RT @giulianol: Toti dovrebbe ricordare che a Norimberga fu impiccato anche Hans Frank, governatore della Polonia. -

Ile il lockdown per i non vaccinati Nello status ilsi è rivolto direttamente ai no vax: "Mi date del dittatore ma gli unici contro la libertà siete voi. Perché il ...Per ildella Regione Liguria Giovanni, la necessità dell'obbligo di Green Pass per evitare le chiusure dovrebbe portare, alle estreme conseguenze, un lockdown solo per i non ...Il governatore della Liguria minacciato e insultato sui social per le sue posizioni pro vaccini e pro green pass: "Arriveranno denunce" ...