I 94 anni della AS Roma rischiano di trasformarsi nella ‘variante giallorossa’, i sanitari bocciano i festeggiamenti (Di giovedì 22 luglio 2021) Vista l’occasione rischia suo malgrado di trasformarsi nella ‘variante giallorossa’, l’avventata occasione di contagio rappresentata dai gioiosi festeggiamenti che ieri sera i supporter Romanisti hanno dedicato ai 94 della squadra della Capitale. Vaia: “Così sono atti di irresponsabilità che rischiano di farci tornare indietro” Le scene di ‘colorato’ entusiasmo che hanno trasformato il Centro storico in una mega curva, con migliaia di ragazzi ad inneggiare cori e slogan, hanno letteralmente ‘gelato’ il direttore dell’Inmi Spallanzani di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Vista l’occasione rischia suo malgrado di, l’avventata occasione di contagio rappresentata dai gioiosiche ieri sera i supporternisti hanno dedicato ai 94squadraCapitale. Vaia: “Così sono atti di irresponsabilità chedi farci tornare indietro” Le scene di ‘colorato’ entusiasmo che hanno trasformato il Centro storico in una mega curva, con migliaia di ragazzi ad inneggiare cori e slogan, hanno letteralmente ‘gelato’ il direttore dell’Inmi Spallanzani di ...

borghi_claudio : I miei amici dell'epoca ricordano come inorridivo quando c'era chi voleva sbattere fuori dal club i figli degli ind… - Azione_it : Il processo è di per sé una pena. 120.000 persone sono assolte in primo grado dopo tre o quattro anni di udienze. C… - ilpost : Dieci anni fa, il 22 luglio 2011, l'estremista di destra Anders Breivik uccise 77 persone a Oslo e sull'isola di… - LauraGrimi : RT @gippu1: 7) Gli Anni Ottanta in purezza nella sontuosa cavalcata dei fratelloni Abbagnale + Peppiniello Di Capua, sospinti verso il bis… - MariaLu09760790 : RT @PrecariUnitiCNR: #Ministra Messa, il #DecretodiRiparto da Lei firmato rappresenta un insulto alle centinaia di #lavoratori #precari del… -