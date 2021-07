Green pass, guida completa alle nuove regole: ecco dove e quando sarà obbligatoria la certificazione verde (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo giorni di riunioni e valutazioni, è ufficiale: a partire dal 6 agosto 2021 il Green pass diventerà uno strumento necessario per svolgere alcune attività quotidiane e di svago. Ristoranti, cinema, palestre: questi alcuni dei luoghi a cui si potrà accedere soltanto dotati di certificazione verde Covid-19, che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il virus, o un tampone negativo entro le ultime 48 ore o ancora l’avvenuta guarigione negli ultimi 6 mesi. Le nuove direttive che nei prossimi mesi regoleranno la gestione dell’emergenza in Italia sono spiegate per esteso nel nuovo Decreto ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo giorni di riunioni e valutazioni, è ufficiale: a partire dal 6 agosto 2021 ildiventerà uno strumento necessario per svolgere alcune attività quotidiane e di svago. Ristoranti, cinema, palestre: questi alcuni dei luoghi a cui si potrà accedere soltanto dotati diCovid-19, che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il virus, o un tampone negativo entro le ultime 48 ore o ancora l’avvenuta guarigione negli ultimi 6 mesi. Ledirettive che nei prossimi mesiranno la gestione dell’emergenza in Italia sono spiegate per esteso nel nuovo Decreto ...

