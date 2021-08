Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte (Di giovedì 22 luglio 2021) Il governo ha deciso di estendere a partire dal 6 agosto l’obbligo del certificato verde, consentendo solo a chi è immunizzato o ha un tampone negativo l'ingresso nei luoghi più affollati. Soprattutto al chiuso Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 luglio 2021) Il governo ha deciso di estendere a partire dal 6 agosto l’obbligo del certificato verde, consentendo solo a chi è immunizzato o ha un tampone negativo l'ingresso nei luoghi più affollati. Soprattutto al chiuso

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - LogicFanta : RT @autocommand: @luigidimaio Oh ma su tutto twittate con green pass avete toccato il fondo pensi alla nostra costituzione che state calpes… - GiulioIvano : RT @anthos555: Una domanda al Presidente Draghi: da domani che scatta l'obbligo del green pass con i migranti che sbarcano che misure adott… -