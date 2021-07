Giorgia Rossi è nuovo volto di Dazn a Diletta Leotta non invidio nulla (Di giovedì 22 luglio 2021) La giornalista sportiva Giorgia Rossi dopo anni a Mediaset, è passata sulla piattaforma digitale. Ma non vuol sentir parlare di paragoni: “Lei è diversa, è una conduttrice”, dice in esclusiva al settimanale “Oggi” Giorgia Rossi è il nuovo volto di Dazn. Dopo Mediaset la giornalista sportiva se la dovrà vedere con Diletta Leotta, la conduttrice Leggi su people24.myblog (Di giovedì 22 luglio 2021) La giornalista sportivadopo anni a Mediaset, è passata sulla piattaforma digitale. Ma non vuol sentir parlare di paragoni: “Lei è diversa, è una conduttrice”, dice in esclusiva al settimanale “Oggi”è ildi. Dopo Mediaset la giornalista sportiva se la dovrà vedere con, la conduttrice

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Giorgia #Rossi: 'Rivalità con #Diletta? E' come se #Ronaldo #Andasse al Psg con Mbappé, vincerebbero tutto!'… - LALAZIOMIA : Giorgia Rossi: 'Rivalità con Diletta? E' come se Ronaldo andasse al Psg con Mbappé, vincerebbero tutto!' - GossipItalia3 : Giorgia Rossi approda a Dazn: “Diletta Leotta? Non le invidio nulla” #gossipitalianews - mariyag52489109 : RT @MandarinaCinese: Giorgia Rossi vs Diletta Leotta la prima è una giornalista la seconda? - pamepupaAnna : RT @Margher15344295: @nico_valletta19 L'eleganza delle parole dice tanto di Giorgia Rossi... Intelligente e preparata anche nel dire che DI… -