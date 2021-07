Fossombrone | da Dondup alla corsa per diventare sindaco | si candida Massimo Berloni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fossombrone Dondup

corriereadriatico.it

...stare bene insieme e perché sia di nuovo puntato il riflettore sulla città diè cosa che ripaga ogni sforzo indispensabile'. Massimo Berloni già fondatore del prestigioso marchio...L'azienda ha mantenuto i suoi headquarter a, nelle Marche, dove è nata: 'La sede è già ...è il quarto deal legato al mondo della moda per Made in Italy Fund, che ha investito anche ...FOSSOMBRONE - «Ci sono cose che si debbono fare. Vedere riaprire i negozi, insediarsi nuove aziende, rifiorire iniziative culturali, ridare vivacità a servizi obsoleti, ridurre ...Grandi manovre a Fossombrone in vista delle elezioni comunali di ottobre. La novità di questi giorni è la candidatura "trasversale" (per auto-definizione) di Massimo Berloni, le ...